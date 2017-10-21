Владимир Воробьев: "Матч против "Витязя" очень важен для московского "Динамо" в психологическом плане"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (5:1) поздравил болельщиков динамовцев с победой. Специалист также добавил, что эта игра очень важна для его команды в психологическом плане.

– Поздравляю ребят и всех болельщиков с победой, – цитирует клубная пресс-служба Воробьева. – Очень рады, что они приехали нас поддержали. Важная игра в психологическом плане. Много травмированных ребят. Сегодня играло звено Марковин – Ефремов – Сидляров и считаю, что оно справилось очень хорошо. Команда готовилась к матчу и выполнила установку. Всех с победой.