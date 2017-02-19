Владимир Воробьев: "К концу регулярки в игре "Динамо" появилась положительная динамика"

Тренер "Динамо" Владимир Воробьев уверен, что к старту плей-офф КХЛ команда подошла в хорошем функциональном состоянии. По его словам, динамовцам по ходу регулярного чемпионата пришлось менять тренировочный процесс, что сплотило коллектив.

- Насколько довольны тем, как команда прошла регулярный чемпионат? - вопрос Воробьеву.

- Были и хорошие матчи, и не очень, но в целом к концу чемпионата у нас появилась положительная динамика. Поэтому я считаю, что мы двигаемся в правильном направлении и подходим к играм плей-офф в хорошем функциональном состоянии.

- Что удалось изменить в лучшую сторону в концовке регулярки, когда команда стала набирать очки?

- У нас были трудности, пришлось немного поменять тренировочный процесс. Было тяжело, но мы выстояли, потому что у команды есть характер. Коллектив сплотился, и ребята стали показывать хороший хоккей.

- Как сейчас занимаются травмированные Терещенко и Робинсон?

- Терещенко уже работает с командой, так что, думаю, в ближайших играх первого раунда мы увидим своего капитана в строю. Что касается Робинсона, он выбыл на неопределенный срок, но в этом году обязательно будет играть. У нас много защитников. Молодые ребята показывают неплохой хоккей, и здесь мы спокойны. Постараемся варьировать игроков обороны. Нас ждет непростой соперник - "Торпедо", которое играет в быстрый и агрессивный хоккей. Думаю, мы увидим много борьбы, стыков. Придется потрудиться и все защитники, которые у нас есть, нам пригодятся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)