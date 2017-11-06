Владимир Воробьев: "Игроки московского "Динамо" получают большие деньги, так продолжаться не должно"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Северстали" (0:1) посетовал на проблемы команды в атаке.

– К сожалению, проиграли, остались опять без голов, мало лезем на ворота, мало доставляем угрозы – это наши проблемы, особенно наших нападающих, – приводит пресс-служба "Динамо" слова Воробьева. – Будем разбираться, мы получаем за это большие деньги, и так продолжаться не должно.

– Как планируете выходить из этой турнирной ямы?

– Дадим команде несколько выходных, а после будем работать в двойном режиме. Сейчас главное не опускать руки и верить. Через труд все преодолеем, главное верить в это.