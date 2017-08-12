Владимир Воробьев: "Хотелось бы усилиться нападающим"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев отметил, что травмы немного выбили из колеи его команду, которая готовится к старту сезона КХЛ. Специалист отметил, что клуб работает над заполнением двух вакантных позиций для легионеров.

– Насколько вы довольны тем, как вписываются в команду новички?

– Мне нравятся ребята, которые пришли в команду. Они разные, но очень легко вошли в наш коллектив. Меня радует их отношение к тренировкам. Ребята стараются и, думаю, помогут нашей команде.

– Насколько тяжело было заниматься комплектованием в таких условиях? Наверняка были те, кто не захотел идти.

– Это действительно было трудно, но мы справились. Сегодня у нас есть команда, которая будет решать определенные задачи, но хотелось бы еще усилиться нападающим. У нас есть две вакансии легионеров, и мы работаем в этом направлении.

– Как идет восстановление травмированных?

– Травмы немного выбили нас из колеи. Но ребята восстанавливаются, и доктора постараются в ближайшее время вернуть всех в строй. Мы неплохо отыграли турнир в Минске. Вытаскивали матчи за счет характера, когда проигрывали. Этим я тоже доволен.

– Впереди Кубок мэра. Какие будут задачи на этот турнир?

– Будем наигрывать состав, пробовать разные сочетания, доверять молодым. Это будет последняя проверка перед стартом сезона, тем более что состав участников сильный. Предстоят сплошные дерби. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

В 10-м сезоне КХЛ московское "Динамо" стартует с выездного матча против "Витязя". Встреча состоится 23 августа, начало игры - в 19.30 по московскому времени.