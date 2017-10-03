Владимир Воробьев: "Есть вопросы к легионерам "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от минского "Динамо" (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные неплохо начали игру. По мнению 44-летнего наставника, многочисленные удаления привели команду к поражению.

- Поздравляю Минск с тремя очками, - приводит официальный сайт белорусской команды слова Воробьева. - Мы неплохо начали игру, повели в счете, однако ненужный гол и многочисленные удаления подвели. Где-то у ребят захлестывало желание сравнять счет - в итоге мы оставались в меньшинстве. Также отмечу реализацию большинства соперника. Конечно, неприятно проигрывать со счетом 1:5, есть у меня вопросы к нашим легионерам. Шестого октября вновь сыграем с минчанами, будем стараться реабилитироваться перед нашими болельщиками.

- Чего ждать от вашей команды дома?

- Повторюсь, мы неплохо начали. Артюхин, Казионов, Вишневский не реализовали свои моменты. Счет мог быть другим. Нам нужно забыть этот матч и готовиться к следующим играм. Думаю, они станут более удачными.