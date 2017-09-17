Владимир Воробьев: "Есть претензии к нападающим "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от "Автомобилиста" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что остался доволен дебютом нападающего Сакари Салминена. Также специалист рассказал, какие игроки вернуться в состав на выездную серию.

– У "Автомобилиста" сегодня здорово сыграл вратарь, – сказал Воробьев. – К сожалению, мы не завоевали пятак, причем говорили на установке, что нужно работать с голкипером соперника, чтобы он не чувствовал себя комфортно в воротах. Но у нас не получилось. Мало забиваем, нет угрозы воротам соперника. Будем работать над этим. Есть претензии к нападающим, не работает большинство. Дебютом Салминена доволен. Он создал два момента, но вратарь соперника переиграл наших хоккеистов. Впереди нас ждет серия из восьми матчей, так что будем готовиться.

– Вы поставили Салминена в третье звено, чтобы проверить?

– Парень у нас проводил первый матч. Сегодня выбыл Брюквин. Будем менять звенья.

– Что случилось с Брюквиным и кого из травмированных игроков ждете на выезде?

– У Брюквина небольшое повреждение. В поездку с нами отправятся Терещенко и Варнаков. Ребята выздоравливают. Мы на них надеемся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)