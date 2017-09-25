Владимир Воробьев: "Еременко здорово помог "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после победы над "Авангардом" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда смогла набрать три очка благодаря игре голкипера Александра Еременко. Также специалист посетовал, что из-за календаря у команды нет времени на тренировки.

– Тяжелая игра, тяжелая победа, – сказал Воробьев. – Все решил один гол. Вроде начали неплохо, но второй период, конечно, соперник добавил. Но выстояли. Еременко сегодня здорово нам помог. Ну и ребята дотерпели. Болельщиков и ребят с победой.

– Понятно, что в каждом матче команда играет на победу, но все же вы ожидали трех побед на выезде?

– Конечно, мы стремимся побеждать. Где-то игра идет до гола, где-то удача сопутствует. Чемпионат сложный, игры через день. У нас времени для тренировок нет: игра – восстановление. Тяжелый будет и четвертый матч выезда – с "Югрой". Будем готовиться. (Анна ЛЕВЧЕНКО)