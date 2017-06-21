Владимир Воробьев: "Динамо" выходит на рабочий график, оснований для беспокойства нет"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев подчеркнул, что команда входит в рабочий график подготовки к предстоящему сезону. По словам специалиста, нет никаких причин для беспокойства. Ранее бело-голубые утвердили план подготовки к предстоящему розыгрышу КХЛ.

"Хочу отметить, что, несмотря на волнения последних недель, мы выходим на рабочий график, оснований для беспокойства общественности и болельщиков нет", - приводит официальный сайт ВФСО "Динамо" слова Воробьева.

Напомним, что центральный совет ВФСО "Динамо" окончательно забрал в свои руки управление хоккейным клубом. Команда примет участие в чемпионате КХЛ, однако пока непонятно, кто будет выступать в ее составе.

Предыдущий хозяин клуба – юридическое лицо АНО "Динамо", возглавляемое Андреем Сафроновым, - должен игрокам около 800 миллионов рублей. Новый хозяин – ООО "Динамо" - не собирается выплачивать долги хоккеистам, а те, в свою очередь, выступать за клуб, пока не заплатят причитающееся за предыдущий сезон.

Утвержден план предсезонной подготовки московского "Динамо"