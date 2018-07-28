Владимир Воробьев: "Динамо" тренируется с утра до вечера"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после победы в товарищеском матче над "Торпедо" (4:3) отметил, что бело-голубые очень довольны условиями на базе в Нижнем Новгороде, где во время чемпионата мира по футболу размещалась сборная Уругвая.

– Мы неплохо поработали эти две недели, – приводит официальный сайт КХЛ слова Воробьева. – Прекрасно понимали в каком состоянии сейчас команда. Не меняли свой рабочий план, тренируемся с утра до вечера. Очень довольны условиями на базе, где еще совсем недавно размещалась футбольная сборная Уругвая. Все под боком – и комфортные номера, и тренажерные залы, и футбольные поля, и ледовая площадка. Сегодня доверили сыграть молодым игрокам. Многое понравилось.

Конечно, были и ошибки, но в целом молодцы. Сейчас будет несколько выходных, после чего будем готовиться к Кубку губернатора Нижегородской области. Мы будем еще прогрессировать. В команде много молодых ребят, хорошая конкуренция. Поэтому в сезон войдут только сильнейшие игроки.