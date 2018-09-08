19:49 | Хоккей — КХЛ

Владимир Воробьев: "Динамо" тоже хотело бы поиграть в большинстве, но не заслужило"

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Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев подвел итоги дерби с ЦСКА (1:3). По его словам, не все игроки команды были готовы к матчу.

- С 0:3 с такой командой сложно отыграться, - заявил Воробьев. - Удаления нас погубили в первом периоде. Не все были готовы к матчу. Мы тоже хотели бы поиграть в численном неравенстве, но не заслужили. Будем дальше готовиться. 

- Почему подвела оборона, которая надежно действовала в прошлых матчах?

- До первого меньшинства неплохо защищались, но потом что-то сломалось. Не нужно удаляться с таким соперником как ЦСКА.

- С вратарем не ошиблись?

- Нет. Иван провел хороший матч. Мы доверяем и ему, и Александру.

- Почему Бойда перевели в четвертое звено?

- Иностранцы должны играть лучше. Неслучайно Бойд не попал в состав на прошлую игру. (Евгений Белоусов)

 

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