Владимир Воробьев: "Динамо" серьезно готовилось к матчу против "Торпедо"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (4:2) отметил, что его подопечные полностью выполнили установку тренерского штаба. Специалист также поздравил вратаря Ивана Бочарова с дебютом.

– Хороший матч, хороший соперник, – цитирует клубная пресс-служба Воробьева. – Серьезно готовились к нему, настраивались. Очень рад, что сегодня победили. Да, молодой парень сегодня дебютировал – Бочаров, с первой победой его. А так я доволен содержанием игры, ребята полностью выполнили установку тренерского штаба и довели матч до победы.

– Когда было принято решение о дебюте вратаря?

– Это мы планировали еще до поездки. За вратарей у нас отвечает Виталий​ Еремеев, был такой план.