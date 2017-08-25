Владимир Воробьев: "Динамо" провалило второй период, и игра сломалась"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от ЦСКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его игроки не справились с соперником и поражение станет для команды уроком.
– Мы не смогли дать бой сопернику, – сказал Воробьев. – Начали игру неплохо в первом периоде, а второй полностью провалили. Соперник сыграл так, как хотели мы, на контратаках, ЦСКА нас наказал. "Динамо" провалило второй период, и сразу поломалась игра. Ребята не справлялись, соперник был посвежее. Это хороший урок для нас.
– Сейчас захромал Игнатушкин. Что будет с нападением в матче со "Слованом"?
– У нас есть Логинов, Бицадзе… Будем пробовать этих ребят.
– Для вас стало сюрпризом то, как команда выглядела во втором периоде?
– Наверное, да. У ЦСКА длинная скамейка. Хорошая ротация. Игроки реально не справлялись. Уже в конце первого периода почувствовали, что был навал. Ребята уже переигрывали отрезки, не справлялись. Сюрпризом это не было, старались играть строго от обороны, на контратаках, но, к сожалению, не получилось. Мы много ошибок допускали в своей зоне. Говорили ребятам, что в средней зоне нельзя терять шайбы с таким сильным соперником. Ребята допустили много ошибок, и это повлияло на ход поединка.
– Есть ли смысл в следующем матче доверить место в воротах Бочарова?
– Тренер вратарей ответит на этот вопрос. У нас есть время до следующей игры. Будем думать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- КХЛ
- ЦСКА (хоккей)
- Динамо Москва (хоккей)
- Слован Бр (хоккей)
- Игорь Игнатушкин
- Владимир Воробьев
- Иван Бочаров