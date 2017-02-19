Владимир Воробьев: "Динамо" проигрывало "Торпедо" в регулярке? В плей-офф все будет по-другому"

Тренер "Динамо" Владимир Воробьев перед первым раундом плей-офф, в котором бело-голубые будут играть с "Торпедо", подчеркнул, что команда не собирается подстраиваться под соперников. По словам специалиста, это должны делать конкуренты динамовцев.

- В первом раунде плей-офф вы могли попасть на "Торпедо" и минское "Динамо". Можно ли сказать, что нижегородцы - менее предпочтительный вариант, поскольку в сезоне вы им проигрывали? - вопрос Воробьеву.

- Мы знали, что нам может попасться одна из этих команд, но соперника себе не выбирали. Ни под кого не собираемся подстраиваться, пусть это делают наши конкуренты. Мы верим в свои силы и нашу команду.

- И все-таки вы дважды проиграли "Торпедо". Какие выводы нужно сделать по этим матчам, чтобы в плей-офф сыграть с ними более успешно?

- Те матчи уже стали историей, мы тогда были не в том состоянии. Боролись, но это хоккей и поражения случаются. В матчах плей-офф все будет по-другому. Здесь каждая ошибка может решить многое. Нужно биться с первой до последней секунды. Наш соперник очень агрессивен, с характером. Все игры они проводят от ножа. Так что нас ждет очень интересное противостояние.

- Насколько важным преимуществом станет то, что вы начинаете серию на домашней арене?

- Фактор своего льда всегда очень весом. В любом случае нас ждет очень напряженная борьба. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)