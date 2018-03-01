Владимир Воробьев: "Динамо" подвели ненужные удаления, дисциплина и реализация моментов"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от "Спартака" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команде не хватило в этом сезоне "лавочки".Также специалист отметил, что пока не знает, останется ли на своем посту.

– Бились, старались, но, к сожалению, проиграли, – сказал Воробьев. – Что нас подвело? Ненужные удаления, дисциплина и реализация голевых моментов.

– У "Динамо" в этом сезоне четыре поражения от "Спартака". Почему так получилось?

– У нас были хорошие матчи и не очень. Все московские дерби в этом году мы проиграли – и "Спартаку", и ЦСКА. Чего-то не хватало.

– Подведите итоги сезона?

– Сложный, тяжелый сезон. В команде было много новых ребят. Сумели сохранить несколько ветеранов, которые остались в "Динамо". Команда строилась по ходу сезона. Где-то нам лавочки не хватало.

– Если была бы возможность исправить ошибки, что бы исправили?

– Нужны были точечные усиления. У нас были две вакансии легионеров, которые мы могли использовать.

– Вы продолжите работу с командой?

– Это не ко мне вопрос. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)