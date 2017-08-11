Владимир Воробьев: "Динамо" определится с составом на сезон к концу Кубка мэра"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев сообщил, что состав команды на начало сезона КХЛ будет сформирован по итогам Кубка мэра, который пройдет в Москве с 15 по 18 августа. В турнире, помимо бело-голубых, сыграют "Спартак", ЦСКА и подмосковный "Витязь".

– Мы проверяем всех новичков, разные сочетания, – цитирует ТАСС Воробьева. – Думаю, и на Кубке мэра попробуем разных игроков. К последней игре мы определимся с составом, который начнет старт сезона.

Также тренер прокомментировал формат заключительного перед Кубком мэра матча для его команды. "Динамо" на своей базе в Новогорске в основное время проиграло "Амуру" (0:4). После этого был сыгран пятиминутный овертайм, в нем динамоввцы забросили две шайбы, а затем состоялась серия буллитов.

Мы договаривались о таком формате перед прошлой игрой. Идет подготовка к чемпионату, так что мы все проверяем: молодых ребят, игру "три на три", игру в неравных составах. Результат отрицательный, но содержанием игры моментами я доволен.

Также Воробьев высказался о травме форварда Дмитрия Казионова, которую игрок первого звена получил во встрече с "Амуром", и матч-штрафе вратаря Александра Еременко.

По Казионову мы вечером после сообщения докторов будем иметь информацию. Что касается Еременко, то нужно терпеть. Нельзя удаляться, давать такой гандикап сопернику и проигрывать матч – в чемпионате нам такого не простят.

Напомним, в стартовом матче 10-го сезона КХЛ московское "Динамо" дома сыграет с "Витязем". Встреча состоится 23 августа.