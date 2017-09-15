Владимир Воробьев: "Динамо" на жилах вытянуло победу над "Ладой"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев подчеркнул, что матч регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой" (3:2) получился тяжелым. Специалист благодарен команде за терпение в этой игре.

– Был очень тяжелый матч, особенно для нас, даже в психологическом плане, – сказал Воробьев. – До этого мы имели три поражения. Благодарен ребятам за терпение. Было тяжело, но я очень рад, что мы сегодня взяли три очка.

– После матча с "Магниткой" было ощущение, что команда попала под психологический пресс. Сегодня удалось из него выйти?

– Ребятам было тяжело. Главное, что мы выстояли и на жилах вытянули эту победу. Думаю, что дальше будет легче.

– Вы говорили, что будете работать над удалениями. Сегодня были удаления за выброс шайбы, нарушение правил на вбрасывании. Что с этим делать?

– Постараться не удаляться, но это хоккей. Все мы живые люди и все ошибаемся. Эмоции иногда захлестывают ребят, поэтому получаются такие ненужные удаления. Но я благодарен ребятам, что они сегодня выстояли.

– В воскресенье ожидается появление Салминена и Терещенко?

– Надеюсь, Салминен все-таки будет играть, а Терещенко, думаю, проведет первую игру на выезде в Новосибирске. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)