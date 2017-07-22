Владимир Воробьев: "Динамо" будет биться за Кубок Гагарина"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев заявил, что клуб ставит перед собой цель бороться за Кубок Гагарина в следующем сезоне чемпионата КХЛ. Также специалист надеется, что в следующем сезоне команда продолжит выступать в "Парке легенд".

– Если не думать про Кубок Гагарина, зачем тогда жить? – цитирует "Р-Спорт" Воробьева. – Нет, мы будем биться, будем готовиться серьезно. У нас хорошие вратари, неплохая оборона, сплав опыта и молодости в нападении, так что будем ставить самые серьезные задачи.

Я бы хотел, чтобы команда играла в "Парке легенд", там очень удобно для команды, для болельщиков. Как руководство решит, так и будет.