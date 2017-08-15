18:52 | Хоккей — КХЛ

Владимир Воробьев: "Анисин пропустит месяц-полтора"


Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после победы над "Витязем" (4:3) в матче Кубка мэра Москвы подчеркнул, что травмы выбили команду из колеи. По его слова, бело-голубые находятся в поиске сочетаний.

– Как оцените сыгранность команды в первом матче? – вопрос Воробьеву.

– Команда находится в стадии становления. У нас было непростое, отменили сборы в Пинске. По решению тренерского штаба проводили лето в Новогорске. Ищем оптимальные сочетания. К сожалению, травмы немного выбили нас из колеи. Много работаем, ищем сочетания, много молодежи появилось, на которую рассчитываем. Со временем они будут прибавлять.

– Новичков ждать уже не приходится. По первой пятерке меньше всего сомнений, а по второму и третьему звену будут изменения? Появились информации, что у Анисина серьезная травмы плеча, и он не начнет чемпионат. Это так?

– Не буду раскрывать карты. Что касается легионеров, у нас есть еще два места, и мы над этим работаем. Есть возможность усилится. Первая пятерка, которая есть сейчас, и будет первой. Есть разные сочетания, будем искать. Ребята поправляются, и мы увидим в следующих матчах новые сочетания. А что касается Анисина, у него травма и он пропустит месяц – полтора. Надеюсь, его диагноз не оправдается. Мы на него надеемся. (Елена ГРИГОРЕВСКАЯ)

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