00:55 | Хоккей — КХЛ

Владимир Воробьев: "Ак Барс" - один из лидеров нашего хоккея"


Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после победы над "Ак Барсом" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда хорошо работала в этой встрече, и назвал победу в серии послематчевых бросков лотереей. Напомним, что столичный клуб прервал четырехматчевую серию поражений.

– Прекрасно понимали, с какой командой играли, – сказал Воробьев. – Один из лидеров нашего хоккея, лидер Востока. Очень дисциплинированная команда. Мы провели несколько хороших тренировок, и было видно, что ребята стали свежее. Работали, старались, а буллиты, сами знаете – это лотерея.

Карсумсу отдохнуть дали?

– Да, дали ему немного вздохнуть, потому что парень много играл.

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https://www.ak-bars.ru/news/14675.html

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