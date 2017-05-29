Владимир Вдовин: "Лада" не обменяла Филатова, потому что уважает своих болельщиков"

Генеральный директор "Лады" Владимир Вдовин в интервью сайту КХЛ рассказал, почему клуб не обменял нападающего Никиту Филатова. Руководитель отметил, что в команде нашли подход к игроку и не хотели расстраивать болельщиков. В минувшем сезоне 27-летний форвард провел 57 матчей в регулярном чемпионате и набрал 40 (19+21) очков.

– В этом году по-новому раскрылся Никита Филатов. Ждали от него такого результативного хоккея?

– Когда приглашали его, надеялись, что он сможет усилить игру команды, – сказал Филатов. – В том, что Никита – хоккеист талантливый, думаю, не сомневался никто. Конечно, определенный риск был – предыдущий сезон у него получился неудачным, но в "Ладе" он быстро стал одним из лидеров, став по итогам сезона лучшим снайпером и бомбардиром команды.

– Получается, в "Ладе" нашли подход к этому игроку?

– Получается, что так.

– Какие-нибудь топ-клубы предлагали вам обменять Филатова? Если да, почему отказались?

– Предложения были не только по Филатову, но и по нескольким другим хоккеистам. Мы не пошли на обмены или продажу своих лидеров, поскольку уважаем наших болельщиков, к тому же сезон продолжался, хотели занять более высокое место в турнирной таблице. Предположим, продали или обменяли бы кого-то из лидеров. Кто оказался бы в выигрыше? Точно, не наши болельщики. Мы играем для них и должны учитывать их интересы.