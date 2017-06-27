Владимир Вдовин: "Была бы возможность, "Лада" подписала бы Радулова"

Гендиректор "Лады" Владимир Вдовин рассказал "СЭ" о селекции тольяттинского клуба в межсезонье. При этом он в шутку обозначил планы по приобретению известных игроков.

– Трансферную кампанию уже практически завершили, – заявил Вдовин. – Остается одна вакансия иностранца.

– Возьмете легионера после открытия рынка свободных агентов?

– Да. К тому же нас очень интересует Александр Радулов, но у нас нет возможности его подписать. Если бы появилась, с удовольствием подписали, он бы нам очень помог.

– Составите конкуренцию СКА в борьбе за Евгения Кузнецова?

– Вот на него не претендуем. Думаю, мы и здесь уступим петербургскому клубу. На Гаврикова вот не хватило каких-то пяти миллионов (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)