Владимир Ткачев: "В "Ак Барсе" все четыре линии примерно одного уровня"

Форвард "Ак Барса" Владимир Ткачев подчеркнул в интервью "Известиям", что в команде все четыре линии одного уровня. В целом, по словам хоккеиста, требования в команде за последнее время не изменились.

– В ходе этого сезона многие отмечали, что "Ак Барс" изменил стиль игры по сравнению с предыдущими сезонами под руководством Зинэтулы Билялетдинова. Тренировочный процесс команды стал другим?

– В целом все осталось как прежде. Зинэтула Хайдарович всегда придерживается четкой концепции, и мы должны следовать его требованиям. При этом не возбраняется и индивидуальная работа над собой, чем я и занимаюсь после тренировок. Говорить о том, как мы поменялись, можно будет только весной, когда мы увидим наши результаты в плей-офф. Мы долго к этому шли и сейчас стараемся играть в самый лучший хоккей. У нас все четыре линии примерно одного уровня, каждый может заменить каждого и взять лидерство на себя. Надеюсь, это поможет нам в Кубке Гагарина.

– После прошлого сезона в штабе "Ак Барса" произошли серьезные изменения: ушли многолетние помощники Билялетдинова Валерий Белов и Андрей Соколов. Как это сказалось на команде?

– Может быть, небольшие изменения и произошли: где-то в нюансах мы стали действовать по-другому. Новации происходят после каждого сезона, тут Билялетдинов никогда не стоит на месте. А за Белова я очень рад. Не удивлен его успеху во главе "Витязя". Валерий Геннадьевич – очень хороший специалист. И сегодняшние результаты его команды закономерны.