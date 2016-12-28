Владимир Ткачев: "Со СКА всегда интересные игры"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3 Б) отметил накал борьбы. По его словам, игра получилась интересной, и зрители получили удовольствие.



- Ребята старались, очень много было заблокированных бросков, была хорошая самоотдача, - цитирует Ткачева пресс-служба клуба. - Мы немного робко начали, дали СКА забить. Всегда с ними получается интересные игры проводить, много шайб, эмоций. Болельщики, думаю, получили удовольствие. Матчи со СКА были самыми интересными – за счет накала борьбы, хорошей атмосферы на площадке.



Когда забивал Секач, защитник СКА ошибся, шайба отскочила к нему. Это не наигранная комбинация. Секач хорошо разобрался с вратарем.