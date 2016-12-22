Владимир Ткачев: "Павел Дацюк - мой кумир"

Нападающий "Адмирала" Владимир Ткачев рад, что сменил СКА на клуб из Владивостока. В прошлом сезоне хоккеист провел всего 2 матча в КХЛ за команду из Санкт-Петербурга. Также 21-летний россиянин признался, что его кумиром является форвард Павел Дацюк.

- Летом я все еще лечил плечо, то самое, которое помешало мне выступить со сборной на МЧМ, - цитирует пресс-служба лиги Ткачева. - То есть тренировался совсем немножко, только по мере возможности, когда оно не болело. И приехал в клуб не совсем в такой форме, которую от меня хотели видеть. В первом же матче, когда меня выпустили, плечо продолжило беспокоить. После этого я долечивал его уже целый год...

- Не хотелось потом остаться в СКА?

- Может быть, и хотелось. Но здесь уже решение принимал не я. И скажу так: сейчас я очень рад, что меня обменяли во Владивосток. Здесь мне дали показать, на что я способен, дали шанс. Здесь мне дают игровое время, доверяют мне. Здесь я чувствую себя уверенно, как дома!

- Кто ваш кумир? На кого хочется быть похожим на льду?

- На Павла Дацюка.

- Получается, вы совсем немного не дождались его в СКА.

- Да, разминулись чуть-чуть.