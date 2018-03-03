Владимир Ткачев: "Отрабатываем большинство, надо будет забивать"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев в преддверии первого матча первого раунда Кубка Гагарина с "Амуром" отметил, что команда отрабатывает большинство. По его словам, необходимо использовать свои шансы.

– Не сказать, что рутина закончилась, просто сейчас другой настрой. Все работают на сто процентов. Отрабатываем большинство, надо будет забивать. Может быть всего один шанс за игру и его надо использовать. У "Амура" очень хороший вратарь. Команда соперника очень быстрая. Что буду читать, когда полечу в Хабаровск? Не знаю, что-нибудь куплю. (Артур ЕНИКЕЕВ)