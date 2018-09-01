Владимир Ткачев: "Оправданий у "Ак Барса" не будет"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев подвел итоги разгромного поражения от СКА (1:6) в рамках Кубка открытия КХЛ. По его словам, в следующих маьтчах казанцыбудут наверстывать.

– Оправданий у нас не будет по сегодняшней игре. Соперник забил хорошие голы. Где-то на кураже СКА повезло. Нам не нужно было пропускать такие шайбы.

Не вижу смысла говорить о физической готовности, потому что мы должны были быть готовы. А то, что кто-то не готов – это их личные проблемы. Через следующие матчи будем наверстывать.

Каждое поражение приносит пищу для размышлений, новые мысли. Надо просто правильно подготовиться. Билялетдинов сказал, что мы перегорели? Но ведь это ничего не меняет. С нас никто вины не снимает.

– В первом периоде не было ни одного голевого момента. И пока сохранялись высокие скорости – картина не менялась. Дело в зауженной площадке?

– Я не думаю, что в этом дело. Просто все старались максимально правильно сыграть в обороне, не допускать ошибок. А потом – игра раскрылась. (Игорь ЕРОНКО)