Владимир Ткачев: "Обратимся в КХЛ, чтобы отменили шайбу Чибисова"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (2:1) отметил, что рад за своего партнера по команде Андрея Чибисова. Шайба, заброшенная им в ворота новосибирской команды, стала победной для казанцев. До этого судьи не засчитали три гола Чибисова.

- Шайба Чибисова? Не знаю, - приводит пресс-служба "Ак Барса" слова Ткачева. - Сейчас мы обратимся в лигу, чтобы сделали видеопросмотр и ее не засчитали. А то он обиделся. Обычно радуется, когда не засчитывают. Если серьезно, то он молодец. Здорово попал! Думаю, войдет в топ.