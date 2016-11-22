19:52 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Ткачев: "Обратимся в КХЛ, чтобы отменили шайбу Чибисова"

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Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (2:1) отметил, что рад за своего партнера по команде Андрея Чибисова. Шайба, заброшенная им в ворота новосибирской команды, стала победной для казанцев. До этого судьи не засчитали три гола Чибисова.

- Шайба Чибисова? Не знаю, - приводит пресс-служба "Ак Барса" слова Ткачева. - Сейчас мы обратимся в лигу, чтобы сделали видеопросмотр и ее не засчитали. А то он обиделся. Обычно радуется, когда не засчитывают. Если серьезно, то он молодец. Здорово попал! Думаю, войдет в топ. 

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/archive/akbars-all/

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