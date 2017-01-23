Владимир Ткачев: "Новый формат матча звезд кажется мне более интересным"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев отметил, что новый формат проведения Матча звезд КХЛ кажется ему более интересным, чем в предыдущие годы. Игрок также выразил сожаление по поводу того, что его команда уступила в полуфинале.

– От Матча звезд КХЛ у меня остались только положительные эмоции, – приводит пресс-служба КХЛ слова Ткачева. – Здорово, что увиделись с ребятами, с которыми во время сезона редко общаемся. Атмосфера была потрясающая, всем спасибо. Конечно, обидно, что проиграли в полуфинале. Наверное, это из-за того, что вышли в золотых майках на лед. Раньше времени стали чемпионами.



Такой формат Матча звезд в целом кажется мне более интересным. Но считаю, что надо играть чуть дольше. Например, сегодня – до того момента, когда дивизион Харламова забил бы больше соперника. Тренеры давали нам установку правильно меняться. Пришел – сел в конец лавочки и дальше ждешь своей очереди. А с переключением на регулярный чемпионат, который продолжится уже в понедельник, проблем ни у кого, думаю, не будет. Все ребята профессионалы.