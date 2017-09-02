Владимир Ткачев: "Никакие слова не оправдают "Ак Барс" за это поражение"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев после поражения от "Сочи" (0:5) остался разочарован результатом. По словам форварда, это поражение перечеркивает предыдущие победы.

– Никакие слова нас не оправдают за это поражение. Такие поражения показывают наши слабые стороны, над которыми надо работать, – цитирует Ткачева официальный сайт "Ак Барса". – Мы должны понимать, что в этом сезоне не будет проходных матчей, не будет так просто. Неплохо начали сезон – четыре победы. Но это поражение испортило общий результат. Вратарь соперника здорово сыграл, возможно, мы расхлябанно сыграли под воротами. У нас в начале первого периода, по-моему, был стопроцентный момент.

Не могу сказать, что наша тройка плохо играет. У нас бывают моменты, когда мы не забиваем в пустые ворота. Считаю, мы создаём много моментов. Нужно поправить эти моменты. Забыть обо всем и просто работать.



Не расслабило ли нас первое место в таблице? Это не имеет никакого отношения. Мы готовимся ко всем матчам. Сегодня что-то пошло не так.