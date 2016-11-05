Владимир Ткачев: "Когда ничего от тебя не ждут, у тебя развязаны руки. Когда наоборот – выше ответственность"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев, признанный "СЭ" лучшим игроком октября, отметил, что лидерская позиция в команде подразумевает ответственность. Он также подчеркнул: постоянные изменения в составе – это не очень удобно.

– В этом году у вас изменилась роль в команде, вы постепенно вышли на лидерские позиции. Изменились ли ощущения в связи с этим?

– Когда ничего от тебя не ждут, у тебя развязаны руки. Когда наоборот – выше ответственность. С одной стороны это может сковывать, но вместе с этим на тебя возлагается определенное доверие. При нем есть поддержка и от тренерского штаба, и от партнеров.

– Сейчас у вас нет постоянных партнеров по звену. Есть Чибисов, а на другом краю выходят то Жуков, то Лукоянов или Лазарев. Как вам удобнее – когда есть постоянные партнеры или когда происходит ротация?

– Если учитывать, что мы играем по единой системе, то все должны универсально в нее встраиваться. С другой стороны, взаимодействие получается, когда есть сыгранность и взаимопонимание, хорошее общение вне льда. Идеал – это известная всем тройка "Ак Барса" Зиновьев – Морозов – Зарипов. Они решали исходы игр, и порой уже могли не разговаривать друг с другом, настолько хорошо взаимодействовали. Конечно, тренеры должны искать такие сочетания, а для этого всегда можно пробовать, кого-то менять. Разумеется, когда это делается каждую игру, то это не очень удобно. (Марат САФИН)

Полностью интервью Ткачева