Владимир Ткачев: "К переносу игры с "Витязем" отнесся совершенно спокойно"

Нападающий "Адмирала" и бывший игрок юниорской сборной России Владимир Ткачев признал, что его команда не лучшим образом действовала в заключительном периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (5:4). Форвард стал одним из главных действующих лиц этой встречи, набрав 3 (1+2) очка.

– Насколько было тяжело проводить третий матч за четыре дня?

– Я сам первую игру с "Динамо" пропустил по состоянию здоровья, но и она, и встреча с "Локомотивом" прошли в тяжелой борьбе. Лично мне пришлось сложновато в прошлом матче, не сразу вкатился. Сегодня уже все далось полегче. Дважды нам чуть-чуть не повезло в серии буллитов, поэтому обязательно надо было побеждать "Витязь" дома, чтобы отправиться на выездную серию в хорошем настроении. Пообщались между собой, послушали тренера, вышли и сделали свое дело.

– В третьем периоде у "Адмирала" начались проблемы, и в концовке пришлось непросто.

– Иногда такое бывает, причем у любой команды. "Витязю" некуда было деваться, гостям очень хотелось отыграться. После матча главный тренер сказал нам, что так действовать, как в третьем периоде, нельзя. Надеюсь, что уже в ближайшее время это поправим. Ребята выстояли, бились до конца и отстояли победу.

– К ситуации с переносом матча на два с половиной часа в связи с поздним вылетом "Витязя" как отнеслись?

– Совершенно спокойно, утром пришли в раздевалку, нам и сказали, что игра начнётся в 19.30. После чего мы нормально принялись готовиться к матчу.

– Вас еще несколько лет назад считали одним из самых талантливых нападающих 1995 года рождения. Понимаете, что сейчас вам приходится начинать с нуля, оправдывая прежние авансы?

– В "Адмирале" меня поняли очень хорошо, здесь отличный коллектив. Никаких проблем в плане адаптации не было. Мне сейчас многое надо доказывать, тем более по состоянию здоровья я пропустил прошлый сезон почти полностью. Стараюсь в каждой проявлять себя и приносить пользу команде. (Михаил ЗИСЛИС)