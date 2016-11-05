Владимир Ткачев: "Исход матча может решить любое звено "Ак Барса"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев, признанный "СЭ" лучшим игроком октября, отметил, что в команде нет разделения по задачам между четырьмя звеньями. При этом он отметил: концепция игры казанцев не поменялась.

– В этом году изменения в игре "Ак Барса" бросаются в глаза: сейчас ваш клуб демонстрирует намного более активный хоккей, нежели раньше.

– Да, сейчас очень много рассуждений по поводу наших равных четырех звеньев. Исход матча может решить любое. Между ними нет разделения по задачам – у каждого звена они одни и те же: прессинг, агрессивный хоккей в чужой зоне. Может, действительно что-то и поменялось, но основная концепция игры осталось прежней. На площадке у нас одна задача, мы все стараемся ее выполнять, и у нас в прошедшем месяце это неплохо получалось.

– Играя в чересчур схематичный хоккей, многим атакующим игрокам порой сложно продемонстрировать свой потенциал. Как вы себя чувствуете в схемах Билялетдинова?

– Конечно, есть определенные стандарты. Но они больше касаются зоны обороны, нейтральной зоны. В зоне атаки у нас есть возможность для импровизации. Тренеры говорят, что мы, игроки, можем договориться между собой, придумать какие-то свои собственные наработки. Главное – придерживаться основных принципов. Например, чтобы третий игрок всегда бежал назад. (Марат САФИН)

Полностью интервью Ткачева