Владимир Ткачев: "Хочется попасть в сборную России"

Нападающий "Адмирала" Владимир Ткачев признался, что надеется получить вызов в сборную России. Также он отметил, что уже не чувствует себя новичком и старается привыкать к роли лидера. В текущем сезоне он набрал 30 (13+17) очков в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

– Уже не чувствую себя новичком, - цитирует пресс-служба лиги Ткачева. - Дебютировал в КХЛ я три года назад, но в первые два сезона сыграл немного совсем. А в этом году мне стали доверять в "Адмирале". Так что не считаю себя новичком, уже привык к КХЛ, к уровню игры. Мне говорят, чтобы я привыкал к роли лидера, чтобы я вел команду за собой. Стараюсь. В чем это выражается? На льду, если идет тяжелая игра, надо подбодрить ребят, завести команду. Забить гол или отдать хорошую передачу. В общем, показать себя в игре.

- В целом сезон вам удается. Ждете вызова в сборную?

- Мне вроде бы говорили, что меня держат на карандаше, что в этом году, может быть, вызовут. Конкретного ничего не могу сказать. Посмотрим, как дальше буду играть.

- Но цель попасть в сборную есть?

- Да! Я стараюсь для этого в каждой игре показывать максимум. Хотелось бы, конечно, чтобы вызвали... Но тут не всё от меня зависит. Тренерам виднее. А так, конечно, охота.

- Кто-то удивлялся, что вас не вызвали на Кубок Карьяла. Не было обидно?

- Да какие обиды? Тренерский штаб сборной сам решает, кого вызывать. Мне остаётся только работать, и всё. Может быть, и удастся съездить в национальную команду в этом году...