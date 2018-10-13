Владимир Ткачев: "Галиев - наш пророк"

Форвард "Ак Барса" Владимир Ткачев после победы над "Сочи" (5:1) рассказал о ходе игры и поделился мнением о своей безголевой серии, которая прервалась.
- Хороший счет. Смогли уверенно победить, хорошо играли в атаке, - сказал Ткачев.
- До этого "Ак Барс" ни разу не выигрывал у "Сочи" в Казани. Знали об этом?
- Мы знали об этом, но не думали. Сегодня игра шла. Галиев с Зариповым выдали отличный матч. Они сейчас играют здорово. Что-то у нас не получалось в прошлых играх, хотя моменты были. А сегодня семья ко мне приехала, так что все сошлось.
- Упал психологический груз от того, что долго не удавалось забить?
- Дело не в грузе. Мы делаем то, что должны.
- Галиев перед матчем сказал, что ваше звено сегодня будет "рвать". Он что-то знал?
- Он мне намекнул. Наш новый пророк. (Артур Еникеев).