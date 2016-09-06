23:07 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Ткачев: "ЦСКА не дал нам забить"

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Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев после поражения в  матче  регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:3) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что казанцам нужно было реализовывать немногочисленные голевые моменты. По его словам, из каждого эпизода команде нужно было выжимать максимум.

- Чего не хватило сегодня?

- Не реализовали моменты. В принципе их и не много было, но и их надо было реализовывать.

- В третьем периоде ЦСКА практически не шел в атаку.

- Они сыграли вторым номером, и у них это получилось – они не дали нам забить. Моменты появлялись, хоть и не сто процентные. Но даже из них надо было выжимать максимум.

- В команде много травмированных. Соперник сегодня был намного свежее.

- Тяжело, особенно защитникам. У них сейчас много игрового времени, при этом они почти все молодые. Стараемся им помогать, больше обращаем внимание на оборону.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/12760.html

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