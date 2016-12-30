Владимир Ткачев: "Цели на сезон? "Ак Барс" ни на что не надеется"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев интервью "Бизнес Online" команда является одним из лидеров текущего сезона КХЛ благодаря стабильности. По словам форварда, сейчас казанцы обладают четырьмя равными по силам звеньями.

- Как "Ак Барсу" дважды удалось обыграть СКА? - вопрос Ткачеву.

- Не знаю, не без доли везения, возможно, мы это сделали - дважды довели до серии буллитов. Интересные две игры получились: сначала они в концовке спаслись, потом они ошибаются, и уже мы вытаскиваем матч. Все, что я могу сказать об этих играх, это то, что мы их ждем, готовимся.

- "Ак Барс" в этом сезоне идет в лидерах чемпионата. На ваш взгляд, что поменялось в команде?

- Стабильнее стали играть, наверное. Сейчас все четыре звена могут взять на себя роль лидеров.

- Какая задача стоит перед командой на остаток сезона?

- Я как-то уже говорил, что мы ни на что не надеемся. По крайней мере, я так считаю. Нет смысла на что-то надеяться, нужно выходить и делать свою работу, жить сегодняшним днем. Сегодня мы вышли, играем и добиваемся того результата, который нам нужен, а нужно нам всегда только побеждать. Исходя из этого, если каждый день ставить себе такие цели, то будет самый высокий результат. Может, где-то повезет, а где-то - нет, но здесь и сейчас мы должны выходить и биться.