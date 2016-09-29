00:57 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Ткачев: "Ак Барс" в игре с "Йокеритом" показал неплохой хоккей"

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Форвард "Ак Барса" Владимир Ткачев после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (4:2) подчеркнул, что команда показала неплохой хоккей. По мнению игрока, встреча получилась зрелищной.

– Нам не удается действовать так в каждом матче, есть проблемы, которые необходимо решать, – приводит "Р-Спорт" слова Ткачева. – В минувшей игре мы показали, что все они решаемы. По содержанию предыдущая игра с минским "Динамо" была не хуже, просто мы допустили ошибки в последние 10 минут. В этом матче показали довольно неплохой хоккей. Думаю, зрителям тоже было интересно смотреть, так как был хороший накал.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160928/1102351913.html

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