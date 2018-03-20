Владимир Ткачев: "Ак Барс" не должен был вестись на провокации "Магнитки"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев после третьего матча 1/2 финала Восточной конференции КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (5:2) подчеркнул, что соперник здорово играл в атаке. Отметим, что форвард в минувшей встрече записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Сложная игра получилась для нас, потому что соперник здоров играл в атаке, – цитирует клубная пресс-служба Ткачева. - Но мы вовремя забили свои голы. Готовимся к следующему матчу.

– Когда судьи поехали смотреть момент с вашим голом, были сомнения по поводу того пересекла шайба линию ворот или нет?

– Когда судьи едут смотреть повтор, всегда возникают сомнения. Я изначально думал, что она пересекла линию. Так в итоге получилось.

– Показалось, что "Металлург" после пропущенных шайб в начале второго и третьего периодов начал играть грубо.

– Это была провокация соперника. Когда команда проигрывает, она хочет как-то завестись. В том числе и через толчки, стычки. Мы не должны были на это вестись и продолжали играть в хоккей.

– Поддержку казанских болельщиков ощущали?

– Да. Большое спасибо, что они приехали нас поддержать. Они поддерживали нас всегда и по ходу регулярного чемпионата, и по ходу плей-офф. Эта победа для них.