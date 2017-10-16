Владимир Ткачев: "Адмирал" во втором периоде отдал инициативу "Авангарду". Это нас и подвело"

Нападающий "Адмирала" Владимир Ткачев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (2:3) подчеркнул, что у его команды проблема с реализацией голевых моментов. Отметим, что сегодня форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Думаю, это была хорошая игра, – сказал Ткачев. – Мы хорошо провели первый период. Во втором отдали инициативу сопернику. Непонятно почему! Играли по большей части в своей зоне, пропустили гол. На третий период собрались и вышли – отступать нам было уже некуда. Чуть-чуть не хватило, чтобы удержаться. Много играли в меньшинстве.

– Во втором периоде всего два броска и совсем другая игра в третьем периоде. Значит, силы были?

– Да. Действительно причина, почему мы провалили второй период, непонятна. Мы полностью отдали инициативу "Авангарду". Это нас и подвело.

– "Авангард" вышел вперед за три с небольшим минуты до окончания основного времени. Чего не хватило "Адмиралу", чтобы перевести игру в овертайм – везения, времени, мастерства?

– Моментов у нас тоже сегодня было много. Где-то и мастерство подвело. Надо реализовывать! Были хорошие моменты и в большинстве, и пять на пять. Но ничего, это хоккей. В следующих играх реализуем.

– "Адмирал" сегодня впервые уступил при новом тренере. Какие были у него претензии на собрании после игры к команде?

– Претензий никаких не было. Наоборот, он нас похвалил за третий период, за то, что боролись и старались вытянуть игру. Немного не хватило. Но хотя бы одно очко мы сегодня заслужили. (Анна ЛЕВЧЕНКО)