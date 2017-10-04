Владимир Стржалковский: "По бюджету "Динамо" входит в десятку клубов КХЛ"

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский в интервью "СЭ" отметил, что хоккейная команда надеется выйти в плей-офф КХЛ. По его словам, бело-голубые сейчас заняли бы десятое место по объему финансирования.

– Амбиции в связи с хорошей игрой у команды подросли?

– СКА в этом сезоне выглядит так здорово, что с победителем Кубка Гагарина, кажется, все уже понятно. В ЦСКА перебор игроков высокого уровня, что часто идет команде во вред. Хорошее впечатление, несмотря на поражение, произвел "Йокерит". Финны перебросали "Динамо", и нам в том матче повезло. А что касается плей-офф, то в прошлом сезоне "Локомотив" обыграл ЦСКА. Надо биться, главное, чтобы было везение.

– Если не раскрывать всех цифр, то какое место в условной таблице бюджетов заняло бы "Динамо" сейчас?

– На данный момент вошло бы в десятку. Но было бы не десятым, а немного выше. (Сергей ЕГОРОВ, Михаил ЗИСЛИС)

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