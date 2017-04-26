Владимир Шалаев: "Задержка по зарплате игрокам "Авангарда" техническая и составляет две недели"

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев подтвердил, что клуб задержал выплату зарплаты хоккеистам, но это техническая задержка в две недели. Ранее сообщалось, что "Авангард" задерживает выплату заработной платы уже два месяца.

– Клуб всегда выполняет все контрактные обязательства перед игроками, – цитирует пресс-служба команды Шалаева. – Техническую задержку в две недели мы не рассматриваем как какую-то проблему. Финансовое положение "Авангарда" было и будет устойчивым.

Наш владелец "Газпром нефть" делает все необходимое для стабильности всей клубной вертикали от команды КХЛ и до детской школы. Так в ближайшее время наша школа получит дополнительно от компании современный дорогостоящий тренажер для совершенствования навыков катания вне ледовой площадки. На днях мы подписываем трехлетний спонсорский договор с "Газпром нефтью", а также заканчиваем переговоры с несколькими нынешними партнерами о продлении сотрудничества на новый сезон. Так что финансирование клуба в предстоящем сезоне будет точно не меньше нынешнего.