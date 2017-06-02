Владимир Шалаев: "В "Кузне" хотят продать Семенова в другие клубы"

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев прокомментировал ситуацию с конфликтом с новокузнецком "Металлургом" по поводу возвращения воспитанника омского клуба Кирилла Семенова. По его словам, руководство "Кузни" хочет продать игрока в другие клубы.

– Надеемся, что ситуация с Семеновым разрешится полюбовно, – сказал Шалаев. – Этот нападающий все-таки хочет играть в КХЛ, а не в ВХЛ. Все должны это понимать и выстраивать конструктивное решение.

– "Кузня" предлагает вернуть хоккеиста за денежную компенсацию?

– Да, в "Металлурге" хотят продать его в другие клубы. Но я думаю, мы найдем компромиссное решение. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Кузня" ответила на слова Шалаева по ситуации с Семеновым