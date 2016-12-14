14:49 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Шалаев: "У "Авангарда" дефицит бюджета, экономить можем только за счет игроков"

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Президент "Авангарда" Владимир Шалаев подчеркнул, что на данный момент многие клубы КХЛ испытывают финансовые трудности, передает корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По его словам, это связано с увеличением затрат на перелеты команды и проживание.

- Финансовые проблемы есть у многих клубов, - начал Шалаев. - И они связаны с ростом затрат на перелеты и проживание. Надеюсь, календарь будет более грамотным. Например, западные клубы у нас не собирают зрителей, за исключением ЦСКА, СКА, "Динамо" и "Спартака". У нас уже дефицит бюджета, и экономить мы можем только за счет игроков. Спонсор денег не даст.

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