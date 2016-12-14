Владимир Шалаев: "У "Авангарда" дефицит бюджета, экономить можем только за счет игроков"

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев подчеркнул, что на данный момент многие клубы КХЛ испытывают финансовые трудности, передает корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По его словам, это связано с увеличением затрат на перелеты команды и проживание.

- Финансовые проблемы есть у многих клубов, - начал Шалаев. - И они связаны с ростом затрат на перелеты и проживание. Надеюсь, календарь будет более грамотным. Например, западные клубы у нас не собирают зрителей, за исключением ЦСКА, СКА, "Динамо" и "Спартака". У нас уже дефицит бюджета, и экономить мы можем только за счет игроков. Спонсор денег не даст.