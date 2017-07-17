Владимир Шалаев: "Предлагали Пивцакину 50-60 миллионов рублей, но он хотел на порядок больше"

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев выступил с заявлением относительно слов экс-игрока клуба Никиты Пивцакина о зарплате в клубе. Ранее игрок заявил, что перешел в ЦСКА меньшие деньги, чем в Омске. Напомним, что 25-летний хоккеист перешел в армейский клуб в 2015 году, а в минувшем сезоне набрал 12 (4+8) очков в 41 встрече "регулярки".

– Мы никогда не отвечаем на откровенную ложь, однако в этом случае считаем, что свою позицию нам заявить необходимо, поскольку произошло искажение фактов на грани оскорбления клуба и его руководителей, – цитирует сайт "Авангарда" Шалаева. – Мы предлагали Никите Пивцакину контракт на два года, за это время игрок получил бы 50-60 миллионов рублей – сейчас мы считаем возможным назвать эти цифры. Вряд ли кто-то скажет, что это необъективная оценка мастерства игрока.

Но хоккеист и его агенты заявили нам, что хотят сумму на порядок выше. Тогда мы предложили Пивцакину выйти на рынок, чтобы именно рынок определил его настоящую цену. В итоге ни один клуб КХЛ не сделал Пивцакину предложение, и он действительно перешел в ЦСКА на более низкий контракт, чем в "Авангарде". Таковы фактические обстоятельства дела.

Никита Пивцакин: "В ЦСКА уехал на меньшие деньги, чем были у меня в "Авангарде"