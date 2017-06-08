Владимир Шалаев - о деле Семенова: "Придет время, все расскажу"

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев прокомментировал признание КХЛ хоккеиста Кирилла Семенова неограниченно свободным агентом, несмотря на существовавший по словам генерального менеджера "Салавата Юлаева" Леонида Вайсфельда договора "обратного перехода".

– Придет время, я все расскажу, – заявил Шалаев. – А пока комментариев не будет.

Напомним, что сегодня дисциплинарный комитет КХЛ присвоил нападающему Кириллу Семенову статус НСА. По словам представителя игрока, у него есть предложения от трех клубов КХЛ. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Леонид Вайсфельд: "Больше интересовал не сам Семенов, а договор между "Кузней" и "Авангардом"