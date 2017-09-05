Владимир Шалаев: "Никакого конфликта в "Авангарде" нет. Попрошу болельщиков и журналистов не распространять ложь"

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев высказался о старте омского клуба в чемпионате, о ситуации внутри команды, заверив общественность, что в коллективе – здоровая атмосфера. "Авангард" после 7 матчей набрал 13 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции.

– Стоило нашей команде уступить в двух матчах, как сразу активизировались "инсайдеры". Я хочу напомнить всем, что в межсезонье наша команда серьезно обновилась, пришел новый тренерский штаб со своей концепцией, которую, безусловно, игрокам еще предстоит освоить. Это идет в процессе регулярного чемпионата – так всегда было, есть и будет. На этом пути неизбежны трудности. Да, игра в Подольске нам явно не удалась. Я был первый, кто выразил недовольство тренерскому штабу. Но игра с ЦСКА, например, оставила неплохое впечатление, особенно во втором периоде, когда мы полностью контролировали ситуацию. Игроки и тренеры сделали выводы – и в Братиславе "Авангард" уверенно победил. И вот в таком нормальном рабочем процессе мы читаем откровенную ложь на страницах уважаемых изданий. Я хочу попросить болельщиков и особенно журналистов (которые влияют на мнение болельщиков) не делать поспешных выводов и не распространять ложь. Никакого конфликта в "Авангарде" нет, все хоккеисты в команде, продолжают готовиться к новым матчам.