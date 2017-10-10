Владимир Шалаев: "Лемтюгову порвали селезенку после удара в живот"

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев объяснил характер травмы, полученной нападающим команды Николаем Лемтюговым в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (3:4). Ранее омский клуб попросил болельщиков сдать кровь для прооперированного игрока.

– Жизни Николая ничего не угрожает, – отметил Шалаев. – Он пребывает в стабильном состоянии, сейчас находится в реанимации, все послеоперационные показатели хорошие. Порвали селезенку после удара в живот. Дождемся завтрашнего дня, когда врач сделает заключение по его здоровью. (Евгений БЕЛОУСОВ)