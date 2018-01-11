Владимир Шалаев: "Драка Фисенко и Стася? Всем нужна чья-то разбитая рожа, брехня и галиматья"

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев в интервью "Комсомольской правде" не стал разъяснять инцидент между игроками клуба Андреем Стасем и Михаилом Фисенко, которые, как ранее сообщалось в СМИ, подрались во время новогоднего корпоратива.

– Я всякую галиматью, брехню и слухи не комментирую.

– То есть ничего не было?

– Я ж сказал, подобные вещи я не комментирую. Это неинтересно.

– Это интересно, как минимум болельщикам. Они эту историю активно обсуждают, как бы вам этого не хотелось.

– Я же сказал: мы всякую чушь не комментируем. Давайте о хоккее?

– Это тоже хоккей. Отношение игроков в коллективе тоже часть игры.

– Нет. Это грязные сплетни и ничего больше.

– Согласитесь, болельщиков и прессу можно понять: сообщает о том, что Андрея Стася избили на новогоднем корпоративе. Вы говорите: это сплетни. А 3 января хоккеист выходит на матч в маске, которую носят при переломе носа, и с ссадинами на лице. Это же наводит на мысли?

– Ну и пускай, кого угодно наводит. Я еще раз повторю: я не комментирую эти вещи. Это наши внутренние дела, внутренняя кухня. Люди и так много знают, чего знать не нужно. Причем не то, как есть. Никого не интересует хоккей, строительство академии, планы. Всем нужна чья-то разбитая рожа, брехня и галиматья.

– Мы ушли в сторону. Никакой драки не было?

– Давайте работать профессионально. Давайте о хоккее. Галиматью всякую я не комментирую.