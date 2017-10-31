Владимир Шалаев: "До предметного интереса к Шипачеву - как до луны"

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев прокомментировал "СЭ" возможность перехода нападающего Вадима Шипачева в омский клуб в случае расторжения контракта с "Вегасом".

- Полагаю, Шипачев может быть интересен всем клубам, - заявил Шалаев. – До проявления нашего предметного интереса и всего остального – как до луны. С этим хоккеистом и его агентом мы не общались. Пока ничего предпринимать не планируем, ведь ситуация не совсем ясная.

- Ваш клуб заинтересован в переходе Павла Варфоломеева из "Югры", о чем ранее сообщалось в "СЭ"?

- Мне комментировать нечего. Никаких шагов по этому вопросу мы не предпринимали. (Евгений БЕЛОУСОВ)