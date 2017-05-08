Владимир Шалаев: "Авангард" не смог сделать шаг вперед"

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев в интервью официальному сайту КХЛ подвел итоги сезона-2016/17. Он посетовал, что омский клуб не смог выйти в финал Восточной конференции. "Авангард" уступил в полуфинале "Востока" "Ак Барсу" (2-4).

– Оценку за сезон выставляет совет директоров, и его председатель – Александр Дыбаль – совсем недавно, перед суперфиналом "Кубка Газпром нефти", отвечая на вопросы ваших коллег, сказал, что сработали мы на "четыре с большим минусом", – сказал Шалаев. – С этим нельзя не согласиться: шаг вперед по спортивному результату главная команда не сделала.

– Была ли выполнена задача на сезон?

– Ставили цель пройти в финал конференции, и снова нам это не удалось. Вообще, мы в течение последних трех лет выступаем стабильно, без провалов, но в финал Востока выйти не получается. Нужно сделать шаг вперед. Этого заждались и мы сами, и наши болельщики.

Такой клуб, как "Авангард", не имеет права ставить задачи ниже финала конференции. Главная цель понятна – Кубок Гагарина выиграть хотят все.